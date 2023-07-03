وزير الأوقاف: 7.1 مليون أسرة استفادت من «صكوك الأضاحى»

جدة - نرمين السيد - وأعرب الوزير عن شكره لأهل الفضل من أبناء هذا الوطن الذين يثبتون يوما بعد يوم أنه شعب أصيل، وأن روح التكافل من أخص صفاته، وعن شكره لجميع الشركاء فى مشروع صكوك الأضاحى والمشرفين والقائمين عليه من وزارة الأوقاف ووزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعى، وكل من أسهم فى الوصول به إلى هذا المستوى الوطنى الاحترافى المتميز، مؤكدا أن التوزيع يتم بشفافية كاملة، ويصل إلى الأسر الأولى بالرعاية بعزة وكرامة.

وقال الوزير، إن مشروع صكوك الأضاحى والإطعام من المشروعات المجتمعية بامتياز، وتنفذها وزارة الأوقاف فى خدمة المجتمع بالتعاون مع عدد من الوزارات والبنوك، سواء مع وزارة التموين ممثلة فى الشركة القابضة فى عملية التجهيز والإعداد، والبنك المركزى وبنك مصر والبنك الأهلى والبنك الزراعى المصرى والبريد المصرى وخدمة فورى، وكذلك وزارة التضامن والمحافظين فى عملية التوزيع.

وأضاف أنه يجرى التوزيع من خلال لجان مشكلة مكونة من ممثل من المحافظة ووكيل وزارة التضامن ووكيل وزارة الأوقاف فى كل محافظة، والهدف هو الوصول الى المستحقين وفقا لقواعد البيانات الرسمية المدققة بوزارة التضامن الاجتماعى، وأن التوزيع قد بدأ اليوم فى محافظتى القاهرة والجيزة، وسيتم تباعا فى جميع المحافظات، كما سيتم توزيع خمسين طنا الأسبوع القادم.

وأشار إلى أن هذا هو العام الثامن على التوالى، وأن إجمالى من استفاد من المشروع إلى الآن بلغ أكثر من 7 ملايين و100 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية.

ونوه بأن ما جرى تحصيله فى مشروع صكوك الأضاحى والإطعام قد بلغ نحو 250 مليون جنيه لأول مرة فى تاريخ هذا المشروع، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 270 مليون جنيه خلال الأيام المقبلة بعد حصر جميع التوريدات بمعرفة البنوك.

ووجه الوزير، الشكر لمحافظ القاهرة، على حضور انطلاق التوزيع الذى يبدأ اليوم بمحافظتى القاهرة والجيزة، مشيرا إلى أن محافظة القاهرة من أعلى المحافظات تحصيلا للصكوك منذ انطلاق المشروع وقد بلغ إجمالى المتحصل منها هذا العام أكثر من ثلاثين مليون جنيه صكوك أضاحى وإطعام.

وبدوره أشاد المحافظ، بجودة اللحوم، مؤكدا أن هذا المشروع مشروع خيرى خدمى بامتياز يهدف لرعاية الأسر الأولى بالرعاية، وأن اللحوم التى يجرى توزيعها تتميز بالجودة العالية، وأن تجربة الأوقاف فى صكوك الأضاحى متميزة ومتفردة، وأن جودة اللحوم وآلية التوزيع نموذج يحتذى.