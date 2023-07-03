53 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إن تكلفة البنية التحتية للمنشآت الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل تبلغ أكثر من 34 مليار جنيه، مؤكدا أن فاتورة تكلفة مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى تجاوزت 53 مليار جنيه.





جاء ذلك تزامنا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى أوائل يوليو عام 2019.

وأضاف المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكى أن المرحلة الأولى للمنظومة ستضم أكثر من 350 منشأة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة (الأولية، الثانوية، الثالثية) للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان والسويس).

وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة بالست محافظات، منوها بأن خطط التطوير والتحديث للمنشآت الصحية لانضمامها للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل جاءت لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة وتحقيق أهداف المنظومة.

ولفت إلى ارتكاز المنظومة على تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.

وتابع أن مصر أصبح لديها نظام صحى قوى يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدا أن النظام أصبح يتمتع ببنية تحتية متطورة، وأفضل الإمكانات التى تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.

وأشار إلى أن ذلك التطوير ساهم فى استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما ساهمت فى توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تتبع أرقى المعايير العالمية.

وتابع: سنظل ماضين بدعم القيادة السياسية لاستكمال باقى المحافظات، مؤكدا أن استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل وامتداده لباقى محافظات مصر على رأس أولويات الدولة لتعود لمصر مكانتها الطبية على المستوى الإقليمى والدولى كما كانت دائما، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى توفير نموذج صحى يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج بمعايير عالمية.