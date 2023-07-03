53 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
جاء ذلك تزامنا مع مرور 4 سنوات على إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل من محافظة بورسعيد فى أوائل يوليو عام 2019.
وأضاف المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان الدكتور أحمد السبكى أن المرحلة الأولى للمنظومة ستضم أكثر من 350 منشأة ما بين مجمعات طبية ومستشفيات ومراكز ووحدات طب أسرة يتم من خلالها تقديم الخدمة الصحية بمستوياتها الثلاثة (الأولية، الثانوية، الثالثية) للمواطنين بمحافظات (بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان والسويس).
وأوضح أن المرحلة الأولى تشمل تطوير أكثر من 50 مستشفى وأكثر من 300 مركز ووحدة طب أسرة بالست محافظات، منوها بأن خطط التطوير والتحديث للمنشآت الصحية لانضمامها للعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل جاءت لتوسيع الخدمات الصحية المقدمة فى المستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة وتحقيق أهداف المنظومة.
ولفت إلى ارتكاز المنظومة على تطوير مراكز ووحدات طب الأسرة وتجهيزها بالأجهزة والمعدات الطبية لتقديم رعاية صحية أولية متكاملة، وبما يخفف الضغط عن الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بالمستشفيات وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمة بأعلى كفاءة وجودة.
وتابع أن مصر أصبح لديها نظام صحى قوى يحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية، مؤكدا أن النظام أصبح يتمتع ببنية تحتية متطورة، وأفضل الإمكانات التى تعزز جاهزية قطاع الرعاية الصحية بمنشآت تعد من الأحدث والأفضل على مستوى العالم، وكوادر عالية الكفاءة، وتقنيات بالغة التطور.
وأشار إلى أن ذلك التطوير ساهم فى استعادة عدد من كفاءات مصر الطبية المهاجرة للعمل بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل، كما ساهمت فى توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين تتبع أرقى المعايير العالمية.
وتابع: سنظل ماضين بدعم القيادة السياسية لاستكمال باقى المحافظات، مؤكدا أن استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل وامتداده لباقى محافظات مصر على رأس أولويات الدولة لتعود لمصر مكانتها الطبية على المستوى الإقليمى والدولى كما كانت دائما، وتنفيذا لرؤية القيادة السياسية فى توفير نموذج صحى يقدم أفضل خدمات الرعاية الصحية والعلاج بمعايير عالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 53 مليار جنيه تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.