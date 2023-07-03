محافظ الجيزة يشهد تسليم 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى لتوزيعها على الأسر

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ، إنه سيتم إيصال لحوم الأضاحى بالتنسيق بين مديرتى الأوقاف والتضامن الاجتماعى لضمان وصولها للمستحقين من خلال قاعدة البيانات الدقيقة المسجلة لدى التضامن الاجتماعى بالأسر الأولى بالرعاية للتخفيف عليهم.

وشدد على سرعة توزيع اللحوم وايصالها الى المواطنين فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطن المصرى من الأسر الأولى بالرعاية وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وثمن محافظ الجيزة، مشروع صكوك الأضاحى والاطعام الذى أطلقته وزارة الأوقاف لمساهمته فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية وإدخال السعادة فى نفوس المواطنين وايصال المساعدات للمستحقين فى القرى والمراكز.

وأشار إلى أن دفعة لحوم صكوك الأضاحى التى جرى استلامها اليوم تعد ضمن سلسلة من الدفعات التى سيتم استلامها وتوزيعها بالتعاون مع وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعى على الأسر الأولى بالرعاية لتوسيع دائرة النفع على المواطنين.

ومن ناحيته، أشار الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية الأوقاف، إلى أنه جرى مراعاة كل الضوابط الشرعية فى الذبح فى وقته الشرعى، تحت إشراف فريق من أئمة وقيادات الوزارة مع الأطباء البيطريين والمختصين كما تمت عملية التشفية والتبريد والتجميد والنقل وفقا للضوابط المحددة.

جاء ذلك بحضور إبراهيم الشهابى، وهند عبد الحليم، نائبا المحافظ، واللواء شاكر يونس، السكرتير العام، ومحمد كمال، مدير مديرية التضامن، والسيد مسعدـ مدير مديرية الأوقاف.