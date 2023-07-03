ميناء سفاجا البحرى يستقبل أولى رحلات عودة عمالة خدمة الحجاج

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم، الإثنين، أنه تم رفع درجة الاستعداد بميناءى سفاجا والغردقة؛ لبدء عودة عمالة خدمة الحجاج من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارتين القاهرة والرياض، وتم التنسيق مع مجلس المدينتين وإدارة شرطة المرور لتوحيد الجهود وتقليل زمن تواجد الراكب بالميناء

وأضافت أنه تم الاتفاق على قيام إدارات الجمارك والشرطة والجوازات بزيادة أعداد العاملين بهم وإلغاء الإجازات؛ لسرعة إنهاء الإجراءات والتيسير على الركاب، وتكثيف العمل بصالات الوصول لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن.

وأشارت إلى أنه تم تجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب وتوفير حافلات أتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء إلى الصالات والعكس فى رحلات سريعة ومنتظمة،والتنبيه على التوكيلات الملاحية لتوفير عدد مناسب من الجرارات لنقل الأمتعة للركاب.

وأكد رئيس هيئة الموانئ المهندس محمد عبدالرحيم ضرورة التزام التوكيلات الملاحية بمواعيد وصول العبارات، وإلزام مالكى العبارات بالالتزام بالأعداد المسموح بها مع ضرورة تبخير العبارات قبل كل رحلة، وحل أية مشكلة مع إدارة الميناء فى حينها.

وأوضح ضرورة التنسيق مع شركات شرق وغرب وجنوب الدلتا العاملة بالموانئ بتوفير حافلات باصات لسرعة نقل الركاب إلى محافظتهم، وقيام شرطة المرور بالمحافظة بتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم أمام أبواب الموانئ.

وعلى صعيد آخر، تقوم لجنة من التفتيش البحرى بالمرور على العبارات قبل السماح لها بالسفر للتأكد من صلاحيتها للإبحار، وتوفير كافة إجراءات التأمين ومعدات الإطفاء والإنقاذ بما يتناسب مع أعداد الركاب، وفى حالة المخالفة يتم منع العبارة من مغادرة الميناء مع توفير عبارة بديلة لنقل الركاب.

كما قامت إدارة الحجر الصحى بالميناء بتوفير سيارتين إسعاف أحداهما بجوار العبارة والأخرى بجوار صالة الوصول مجهزين بالإسعافات الأولية مع تزويد صالات الوصول بالأطباء وكل التجهيزات الطبية لفحص الركاب القادمين، وأخذ عينات عشوائية من الركاب، وفى حالة الاشتباه بوجود أية حالة مصابة بعدوى يتم احتجازها لمدة 24 ساعة لحين التأكد من سلامة الراكب لمنع دخول عدوى البلاد.