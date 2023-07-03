«السكة الحديد» ترد على ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين للمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية الذى يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات خاصة على خطوط الضواحى مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم، الإثنين، أن ظاهرة رشق الأطفال للقطارات تتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية.

وأهابت ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرارا للركاب وسائقى القطارات وأضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

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