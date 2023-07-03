«التضامن» تختتم النسخة الثالثة لبرنامج بناء قدرات الجمعيات الأهلية

جدة - نرمين السيد - اختتمت وزارة التضامن الاجتماعى، بالتعاون مع جمعية التطوير والتنمية، أعمال النسخة الثالثة للبرنامج التدريبى المتقدم لبناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، على إدارة مشروعات التمكين الاقتصادى.





وشهد فعاليات البرنامج، الدكتور أحمد غفران، مدير العمليات الميدانية لبرنامج فرصة للتمكين الاقتصادى وبيير أميل، مدير إدارة دعم القدرات للمجتمع المدنى، وشريف خيرى، مدير التدريب من جمعية التطوير والتنمية بحضور قيادات العمل ببرنامج فرصة وجمعية التطوير والتنمية.

وشارك بالبرنامج التدريبى على مدى أيام عمله، قيادات العمل وممثلى جمعيات ومؤسسات أهلية من محافظات القاهرة، القليوبية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج.

وناقش البرنامج من خلال عدد من الخبراء المختصين الدليل الإجرائى لتدعيم وتطوير المقترحات والخطط المقدمة من هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية للحصول على تمويل من برنامج "فرصة" المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادى بفاعلية وفق مناهج سلاسل القيمة والتمركزات الاقتصادية والتدريب المنتهى بالتوظيف، كذلك دراسات الجدوى والمكون المالى لدراسات الجدوى وبحوث السوق، كما يعمل البرنامج على تدعيم المهارات الشخصية والقدرات للعاملين ومهارات ربط الإنتاج باحتياجات السوق، ومتابعة، وتقييم المشروعات.

ويستهدف البرنامج التدريبى الموسع تأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية التطوير والتنمية، حيث تم الانتهاء من تدريب 21 جمعية من خلال المرحلتين الأولى والثانية.

ويهدف البروتوكول إلى تبادل الخبرات المشتركة بهدف تأهيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى ستقوم بتنفيذ برنامج فرصة بعد القيام بالتقييم المؤسسى لهم وتقديم برامج التدريب ورفع قدرات العاملين بها حتى تستطيع القيام بدورها فى تنفيذ مشروعات برنامج فرصة على الوجه الأمثل والذى يتوافق مع خطة البرنامج وأهدافه.