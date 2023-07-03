التنمية المحلية: طفرة تكنولوجية غير مسبوقة فى الخدمات المقدمة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - تشهد وزارة التنمية المحلية سلسلة من النجاحات والإنجازات فى طريق الجمهورية الجديدة بفضل رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه المسؤولية فى 2014 وحتى 30 يونيو 2023 وبعض النجاحات التى تحققت بفضل ثورة 30 يونيو، ووجه الرئيس السيسى بالتوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومراكز خدمات مصر على مستوى جميع المحافظات مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.





وكشف وزير التنمية المحلية هشام آمنة عن حصاد عمل الوزارة فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى جميع المحافظات على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين من خلال شبكة موحدة ومؤمنة تعد العمود الفقرى لاتصالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية لتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث، والتعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية وإتاحة البيانات الدقيقة.

وأكد وزير التنمية المحلية أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تعد إنجازا تاريخيا ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضح هشام آمنة أنه تم افتتاح مركز التحكم المركزى للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمقطم فى 31أكتوبر 2022 وبتشريف رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الشبكة تدعم جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال استخدام أحدث التقنيات والتى سيتم تعميمها لاحقا فى جميع المحافظات، وسيكون النظام الجديد قادرا على التعامل مع جميع الجهات المعنية للتحرك بكفاءة وسرعة لمساعدة المواطنين.

وأشار الوزير إلى أنه جارى حاليا الانتهاء من تجهيز الغرفة الرئيسية لإدارة الطوارئ والسلامة العامة بالوزارة فى مقر العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا الى إنه تم تنفيذ عدد 5 مراكز ثابتة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى محافظات (جنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والاقصر )، كما تم البدء فى إنشاء مركز السيطرة بباقى المحافظات.

وقال آمنة إنه تم التنسيق مع المحافظات لحصر وتجميع بيانات وإحداثيات المبانى والأراضى التابعة لها والتى يمكن استخدامها لأغراض تخدم الشبكة، كما تم توجيه مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة لتأهيل وتدريب عناصر تشغيل مراكز سيطرة الشبكة بالمحافظات، وتتابع الوزارة الموقف التنفيذى للمراكز بصورة مستمرة للعمل على تذليل أى معوقات أو تحديات والانتهاء من الإنشاء والتجهيز فى التوقيات الزمنية المحددة.

وعلى جانب آخر، عرض هشام آمنة جهود الوزارة فى إنشاء مركز خدمات مصر فى جميع المحافظات على غرار ما تم إنشائه فى محافظتى جنوب سيناء وأسوان بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار إتفاقية التعاون الموقعة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تطوير العمل الحكومى، وإنشاء مجمعات خدمات حكومية نموذجية متكاملة، تقوم بتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين بطريقة ميسرة، وتشمل أهداف المركز عدة أبعاد هى البعد الخدمى من خلال ضمان استدامة تقديم الخدمات الحكومية للمواطن، والتيسير على المواطنين فى كافة الخدمات المقدمة وتقليل زمن الحصول على الخدمة، ورفع نسبة الرضاء بين المواطنين، والمساهمة فى تقليل التكدس بالمكاتب الحكومية، كما يتضمن البعد الاقتصادى، تحقيق سياسة الشمول المالى عن طريق وسائل الدفع الإلكترونى، واستدامة عمل المشروع بدون أعباء إضافية بموازنة الدولة،. ويشمل البعد الفنى، تطوير وتطويع أدوات التحول الرقمى لتقليل زمن تقديم الخدمة.

وأشار آمنة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتوفير مبنى رئيسى أو قطعة أرض طبقا للمواصفات المتفق عليها لتنفيذ مركز خدمات مصر بها وقد أفادوا بالأراضى المقترحة لإقامة المركز عليها، موضحا إنه تم الانتهاء من تنفيذ المركز فى محافظتى جنوب سيناء وأسوان، كما تم البدء فى التنفيذ بـ4 محافظات هى الجيزة والإسكندرية والوادى الجديد والغربية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن مركز الخدمات الحكومية يعمل من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد سواء لطالبى الخدمات من المواطنين أو للمستثمرين ورجال الأعمال والأجانب، حيث يتم الحصول على جميع موافقات الجهات والوزارات مرة واحدة بهدف تسهيل الإجراءات وخفض الجهد والوقت والرسوم المقررة، ويقدم المركز خدمات المرور، والأحوال المدنية والجوازات، والتوثيق والشهر العقارى، وخدمات السجل التجارى، وخدمات الهيئة العامة للتنمية الصناعية.