محافظ بنى سويف يبحث بعض المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع الصحى

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ بنى سويف محمد هانى غنيم، مع وفد من وزارة الصحة ضم الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى الموقف الحالى لبعض المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاع الصحى ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية، ومتابعة سير العمل فى مبادرة 100 يوم صحة، بالإضافة إلى تذليل بعض المعوقات التى تواجه المواطنين للحصول على الخدمة الطبية.





وقال وكيل وزارة الصحة ببنى سويف الدكتور محمد يوسف إن زيارة الوفد للمحافظة تأتى ضمن برنامج ميدانى ينفذه قطاع الرعاية على مستوى المحافظات، حيث تضمنت الزيارة تفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية ببنى سويف، للوقوف على الاحتياجات والمطالب الضرورية للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء المحافظة. كما أشار يوسف إلى حرص المحافظ على المتابعة المستمرة لمنظومة وسير العمل بالقطاع الصحى لمتابعة والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة بالشكل المطلوب.

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