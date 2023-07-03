تقديم 75 ألفًا و611 خدمة ضمن حملة «100 يوم صحة» بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة الصحة والسكان أنه خلال حملة "100 يوم صحة" قدمت مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى 75 ألفًا و611 خدمة أمس، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى فى إجمالى الخدمات المقدمة بـ11 ألفا و435 خدمة، تليها الدقهلية بـ7 آلاف و599 خدمة.





جاء ذلك فى تقرير مفصل تلقاه وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار حول خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل والطبية وحملات التوعية التى قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور حسام عبدالغفار - فى بيان اليوم الاثنين - أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ8 آلاف و303 سيدات فى أول زيارة، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 1224 خدمة، تليها محافظة المنوفية بـ985 خدمة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 27 ألفًا و25 زيارة تصدرتها الشرقية بـ5 آلاف 688 زيارة، وتلتها الدقهلية بـ3 آلاف و438 زيارة.

ولفت إلى أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثى الولادة لـ729 طفلا، وجاءت قنا فى الصدارة بـ113 طفلًا، تليها محافظة البحيرة بفحص 98 طفلا.

وأضاف أن الحملة قدمت أمس 28 ألفًا و288 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 4 آلاف و814 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ3 آلاف و506 خدمات.

وأوضح أن الحملة قدمت 2273 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت الشرقية أعلى المحافظات بتقديم 725 خدمة، تليها المنوفية بـ664 خدمة، كما قدمت 1880 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت الدقهلية أعلى المحافظات بـ221 خدمة، تليها محافظة الشرقية بـ198 خدمة.

وأشار إلى أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية "البروستاتا - القولون - الرئة - عنق الرحم" بملء 7 آلاف و123 استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2819 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1958 استمارة.

وتابع أن الحملة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحى لـ30 ألفًا و474 مواطنا من خلال فرق التواصل المجتمعى المنتشرة بالمناطق العامة والنوادى والمولات بالمحافظات، لرفع الوعى وتوجيه المواطنين لتلقى خدمات مبادرات الصحة العامة التى تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".