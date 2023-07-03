تحليق 29 رحلة بالون طائر تقل 620 سائحا فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود -فى تصريح - إن طيارى مطار البالون أطلقوا أكثر من بالون اختبار للطقس، وتبين لهم أنه مناسب للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من سلطات الطيران المدنى باستئناف الرحلات.
من جانبهم، أعرب عدد من السائحين عن سعادتهم للقيام بهذه السياحة المميزة لمشاهدة الآثار والمعابد المنتشرة بالبر الغربى.
وأشار إلى أن رحلات البالون تعد من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث إن الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع به من جو دافئ وتجهيزات مكثفة، موضحا أن الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بين الدول التى تعمل فى سياحة البالون الطائر.
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