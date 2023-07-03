محافظ أسوان: بدء تنفيذ الحلول الجذرية للتغلب على مشكلة الصرف الصحى

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، البدء فى تنفيذ الحلول الجذرية للتغلب على مشكلة الصرف الصحى بمنطقة الكرور بمدينة أسوان، والتى تؤرق المواطنين، والقضاء عليها بشكل نهائى بأسلوب علمى محكم.





جاء ذلك عقب الإجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الاثنين، لوضع الحلول الجذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمحطة الكرور رقم 11، وذلك بحضور يحيى أبو زيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، والمهندسة سوزان متولى رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأعطى المحافظ - خلال الاجتماع - توجيهاته للبدء فوراً من الغد فى الحل الجذرى لنهو مشكلة شبكات الإنحدار الخاصة بمحطة الكرور، والتى ترتكز على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط يتضمن القيام بإجراء تغيير فى خط الإنحدار المار فى 4 مناطق وهى ميدان المدخل الجنوبى، ومركز شباب الكرور قبلى، ومنطقة مستشفى مطاوع للأمراض النفسية، وكذا جامع الصيادين، على أن يسبق ذلك إجراء الرفع المساحى، والذى سيتم بناء عليه الوقوف على أبعاد المشكلة وتحديدها بشكل كامل.

وأشار محافظ أسوان إلى أننا نهدف من هذه الإجراءات إلى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين، والعمل على توفير حياة كريمة لهم فى ظل ملحمة العمل والإنجازات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وغيرها من المشروعات الأخرى فى كافة قطاعات العمل العام.