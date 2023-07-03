مواطن يجهز دراجته لمواجهة حرارة الشمس (صور)

جدة - نرمين السيد - ويحاول المواطنون حماية أنفسهم من درجات الحرارة العالية عن طريق استخدام قبعات أو شمسيات للحماية.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" أحد المواطنين يستقبل دراجة ويضع عليها شمسية خوفا من حرارة الشمس المرتفعة، ولسان حاله يقول "قولوا لعين الشمس ما تحماشى".



ولا تزال الأجواء حارة رطبة على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، وفى الليل تعتدل الأحوال الجوية، نتيجة النشاط النسبى للرياح الذى يساعد على تلطيف الأجواء، وعدم الإحساس بنسب الرطوبة.