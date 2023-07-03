أول تعليق رسمى من «التعليم» بشأن ادعاء تسريب امتحان فيزياء الثانوية العامة

وبحسب بيان صحفى، اليوم الاثنين، أسفرت نتائج تحقيقات اللجنة عن عدم مطابقة ما تم تداوله من فيديوهات مع أسئلة الامتحان على النحو التالى:
أولا:
الفيديو الأول المتداول تناول شرح لتكوين الهولوجرام مع وضع بعض الرموز على الأشعة مثل X وY، كما أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الرسم الموجود فى الامتحان، والمسميات فى ورقة الامتحان تختلف عن ما تضمنته الفيديو.
كما أن السؤال المتداول بالفيديو يشبه الاسئلة التى تتضمنها الكتب الخارجية.
ثانيا:
الفيديو الثانى المتداول تناول شرح سؤال لتحويل الجلفانومتر إلى فولتميتر لنفس فكرة امتحان الفيزياء دور العام الدراسى 2020 / 2021.
وأوضحت التحقيقات أيضا أن الرسم الموجود بالفيديو يختلف عن الموجود فى الامتحان فى الأرقام، حيث كانت شدة التيار المار فى الدائرة فى الفيديو 2mA بينما فى الامتحان كان مكتوب على الرسم 0.01A، كما أن أرقام فروق الجهد فى الفيديو تختلف عن الأرقام المعطاة فى المسألة، وهذا السؤال المتداول بالفيديو يشبه اسئلة من امتحانات سابقة موجودة بالكتب الخارجية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الشخص محل الإدعاء يخضع حاليا للتحقيق من قبل وزارة التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية ذات الصلة، نظرا لقيامه بإعطاء دروس خصوصية لمجموعة من الطلاب بما يتنافى مع موانع مشاركته فى لجنة وضع الامتحان.
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