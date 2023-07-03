البابا تواضروس يستقبل مسؤولى تطوير برامج أسقفية الخدمات

جدة - نرمين السيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى، اليوم الاثنين، فى المقر البابوى بالقاهرة، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، ومعه الآباء القمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات، والقس أنطونيوس صبحى، والراهب القس بولس آڤا مينا، والراهب لعازر المحرقى، المسؤولين عن تطوير البرامج فى الأسقفية.





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