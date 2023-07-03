موعد أول مباراة لـ"محمد صلاح" مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يوليو 2023 07:28 مساءً - يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للظهور الأول مع الريدز أمام كارلسروير أحد أندية دوري الدرجة الثانية الألماني، فى المباراة الودية الأولى استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024.



موعد الظهور الأول لـ محمد صلاح مع ليفربول

وأعلن نادي ليفربول عن خوض مباراتين وديتين أمام فريقين بدوري الدرجة الثانية الألماني وهم كارلسروير وجرويتر فورت، فى إطار التحضيرات للموسم المقبل.

ويقود محمد صلاح فريق ليفربول فى المباراة الأولى مع نظيره كارلسروير بملعب "BBBank Wildpark" الأربعاء 19 يوليو، فى الساعة 7.30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويخوض الريدز ثاني مبارياته أمام فريق جرويتر فورت الاثنين 24 يوليو فى الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.



ليفربول يواجه ليستر وبايرن ميونخ في معسكر سنغافورة



وبعدها سيطير فريق ليفربول إلي سنغافورة لخوض معسكر الإعداد والذي سيتخلله مواجهتين ضد ليستر سيتي وبايرن ميونخ.

كان ليفربول قد أنهى الموسم الماضي، في المركز الخامس ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ليبتعد عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2017، ويلعب في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

شارك محمد صلاح في 51 مباراة مع ليفربول بكافة المسابقات الموسم الماضي 2022-2023، وأحرز 30 هدفًا وصنع 16 هدفًا.