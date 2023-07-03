محافظ الإسكندرية: رفع نحو 23 ألف طن مخلفات صلبة خلال أيام العيد

جدة - نرمين السيد - وأشار الشريف- وفقا لبيان للمحافظة اليوم الإثنين- أن أيام العيد شهدت تكثيف عمليات كنس الشوارع وانتشار عمال شركة النظافة فى جميع الأحياء حفاظا على نظافة أكثر عن 12 ألف شارع رئيسى وجانبى، وزيادة أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة؛ للحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين.

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