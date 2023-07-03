الإسكندرية: تخصيص 7.4 مليون جنيه لرصف الطرق هذا العام

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الإسكندرية محمد الشريف، الانتهاء من رصف 14 شارعا بنطاق حى غرب ضمن الخطة الاستثمارية للرصف هذا العام، التى تم تخصيص نحو 7 ملايين و400 ألف جنيه لتنفيذها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.





وذكرت المحافظة -فى بيان اليوم الإثنين- أن المحافظ كلف مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة المهندسة أمل محمود، بالاهتمام برصف الطرق فى المناطق الأشد احتياجا وردها لوضعها الأصلى والاهتمام بإظهار شوارع المدينة بالمظهر الذى يليق بها أمام أهلها وزوارها، وسرعة العمل على ترميم الطرق بجميع الأحياء. بدورها، أكدت مدير مديرية الطرق والنقل أنه تم رصف 14 شارعا رئيسيا وفرعيا بنطاق حى غرب هذا العام استجابة لمطالب أهالى الحى، وتم التنسيق مع حى غرب لتحديد بقية الطرق الأكثر احتياجا.

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