جدة - نرمين السيد - وأشارت الأوقاف - فى بيان اليوم الأحد - إلى أنه من ضمن هذه المساجد 9 مساجد جديدة أو إحلالا وتجديدا، ومسجد واحدا صيانة وتطويرا. يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله "عز وجل" معنى ومبنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف: افتتاح 10 مساجد يوم الجمعة القادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.