جدة - نرمين السيد - وجاء فى البيان:

هذا وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصل إلى 43 درجة.. الأرصاد تعلن توقعاتها لدرجات الحرارة حتى الأحد المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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