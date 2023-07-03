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خطوات وزارة التعليم لتطوير الدراسة بالمدارس الفنية × 10 معلومات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يوليو 2023 10:28 مساءً - تولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني، لربط المدارس الفنية بالصناعة، نرصد في التقرير التالى خطوات الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني.

 

ـ التوسع في إقامة مدارس فنية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

 

ـ إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.

 

ـ يوجد 881 مدرسة فنية تطبق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها.

 

ـ تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات.

 

ـ من المقرر الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

 

ـ تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني مما أدى إلى توفير فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.

 

ـ  زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023.

 

ـ  يوجد 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة " ابدأ"  واتحاد الصناعات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها.

 

ـ هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.

 

ـ التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث يوجد قرابة 52 مدرسة حاليا.  

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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