خطوات وزارة التعليم لتطوير الدراسة بالمدارس الفنية × 10 معلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يوليو 2023 10:28 مساءً - تولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اهتماما كبيرا بمنظومة التعليم الفني، لربط المدارس الفنية بالصناعة، نرصد في التقرير التالى خطوات الوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني.

ـ التوسع في إقامة مدارس فنية بالشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص.

ـ إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية.

ـ يوجد 881 مدرسة فنية تطبق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها.

ـ تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات.

ـ من المقرر الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

ـ تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني مما أدى إلى توفير فرص حقيقية لطالب التعليم الفني في الحصول على وظائف متميزة.

ـ زيادة عدد الطلاب الملتحقين بنظام التعليم والتدريب المزدوج من 42 ألف طالب وطالبة في عام 2017 إلى 60 ألف طالب وطالبة في عام 2023.

ـ يوجد 109 مدارس تم التنسيق بشأنها مع مبادرة " ابدأ" واتحاد الصناعات بهدف الشراكة مع القطاع الخاص في إدارتها.

ـ هناك أكثر من 15 مدرسة تطبيقية بالوزارة تم اعتمادها دوليا مما يوفر فرصة متميزة لخريجيها للحصول على فرص عمل بالداخل والخارج.

ـ التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية حيث يوجد قرابة 52 مدرسة حاليا.