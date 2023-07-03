التعليم العالي: قدمنا 44 ألف بحث دوري العام الماضي.. وترتيبنا الأول إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 3 يوليو 2023 11:27 مساءً - أكد عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعليم العالي في مصر شهد تطورًا كبيرًا خلال الـ 10 سنوات الماضية، في ظل الاستراتيجية المصرية في إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية المختلفة.

وقال "عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن الجامعات التكنولوجية مننتشرة في ربوع مصر، بجانب أفرع الجامعات الأجنبية تصل لـ 4 أفرع تمنح الطلاب المصريين شهادات الجامعات الأم،

وواصل:"تلقينا دعما غير مسبوق بعد ثورة 30 يونيو، والجامعات المصرية تشهد تطورا كبيرا في البحث العلمي، حيث تقدم 44 ألف بحث دوري خلال العام الماضي، وترتيبنا الأول على مستوى إفريقيا".

وذكر أنه يوجد 120 مستشفى جامعي تخدم 22 مليون مواطن مصري سنويًا بجانب وتم إضافة تخصصات دقيقية تخدم كافة المبادرات الرئاسية الصحية والقوافل الطبية المختلفة.

وأوضح أنه تم توقيع عدد الشراكات والبرامج التي تمت خلال الفترة الماضية، سواء في الجامعات الحكومية أو الأهلية أو الخاصة، التي يتم إنشائها بالشراكة.

وأضاف أن المنظومة تشهد تطوير غير مسبوق وفق استراتيجية وطنية بالنظر لعدة اعتبارات بينها سوق العمل، والثورة الصناعية الخامسة والتجاوب مع المعطيات، والتعاون والانفتاح مع الجامعات الأجنبية المتواجدة بقوة في التصنيفات الدولية.