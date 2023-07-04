رحمى: دمج شركة الغزل مع الصباغة يهدف إلى خلق كيان قوى قادر على المنافسة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم الإثنين، أعمال التطوير التى تشهدها شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى ضمن خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى وإعادتها مرة أخرى إلى سابق عهدها كقلعة من قلاع الصناعة المصرية الكبرى.

وتفقد المحافظ - بحسب بيان - أعمال إنشاء مصنع غزل 1، الذى يقام على مساحة 62500 متر مربع، ويستوعب أكثر من 182 ألف مردن غزل، بمتوسط طاقة إنتاجية 30 طن غزل يومياً، بتكلفة تقديرية 780 مليون جنيه.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى من رئيس شركة مصر للغزل والنسيج المهندس أحمد شاكر عن أعمال تطوير باقى المصانع من خلال تحديث الإنشاءات والآلات التى تم التعاقد على توريدها من كبرى الشركات العالمية، إلى جانب التطوير الشامل فى نظم الإدارة والتسويق والتدريب.