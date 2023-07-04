وشملت الجولة تفقد شوارع "الجيش، أبو عوف وشارع الملال"، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير بمدخل كفر الزيات القادم من الإسكندرية، حيث وجه المحافظ بإزالة كافة الإشغالات التى تم رصدها وكذلك متابعة مواعيد غلق الورش الرسمية، كما وجه إدارة المرور بالتعامل مع السيارات المخالفة لقواعد وتعليمات المرور من حيث السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية.
وفى سياق متصل قام المحافظ بجولة تفقدية لمركز ومدينة السنطة تابع خلالها رفع الإشغالات والنظافة على طريقى "السنطة- زفتى" وكفر كلا الباب، كما تفقد خلال جولته أعمال النظافة ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية نهطاى مركز زفتى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الغربية يتفقد 3 مراكز ومدن فى جولة مسائية مكبرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.