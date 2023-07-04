موعد ورابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023.

وذكرت فى بيان لها، إلى أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023، سيتاح خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023، برقم الجلوس، وستُعرض للطالب نتيجته مفصلة؛ حيث تظهر له درجات كل مادة، والمجموع الكلى له، ومواد الرسوب والدور الثانى إن وُجدت.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لن يُتاح على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إلا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 رسميا من الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ويمكن معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنا

ويمكن أيضا، معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من خلال رابط آخر من هنا

خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أولًا: الدخول على بوابة نتائج التعليم الفنى من خلال هذا الرابط:

fany.emis.gov.eg

ثانيًا: تحديد الصف الدراسي والفصل الدراسي.

ثالثًا: إدخال بيانات الطالب.

رابعًا: إدخال رقم جلوس الطالب.

خامسًا: تحديد محافظة الإقامة.

سادسًا: تدوين بيانات المدرسة المقيد بها الطالب.

سابعًا: الضغط على كلمة استعلام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام الدراسى 2022/2023، 760 ألف طالب وطالبة بجميع النوعيات، إضافة إلى 1788 طالبا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ووصل عدد مواد الامتحانات العملية والمعملية إلى 525 مادة، بينما بلغ عدد مواد الامتحانات التجريبية 1336 مادة، وبالنسبة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، فوصل عدد مواد الامتحانات العملية إلى 42 مادة، بينما بلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.... وبحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بلغ عدد المهمات العملية الخاصة بالتقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة ذات المناهج المبنية وفقا لمنهجية الجدارات المهنية المطلوبة فى سوق العمل إلى 151 مهمة لعدد 43 برنامجا، وشارك 1240 مقيم سوق عمل فى أعمال التقييم النهائى للطلاب دارسى البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية.