الأرصاد تعلن أهم الظواهر المؤثرة بشدة على طقس الثلاثاء

جدة - نرمين السيد - ولفت خبراء الارصاد إلى أنه يسود البلاد، اليوم، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، فيما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت الأرصاد إلى وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية .