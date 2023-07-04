حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت: "لا مانع شرعًا من إطلاق أسماء بعض الناس أو الأشخاص على المساجد سواء من قام ببناء المسجد أو غيره".
وأضافت: "مثل تخليد اسم عالم أو حاكم أو مصلح وكان هذا الشخص يستحق ذلك، أو كان إطلاق الاسم لمجرد تمييزه عن غيره وسهولة الاستدلال عنه كمسجد "عمرو بن العاص"، و"الإمام الشافعى" وغيرهما ما دامت نيته حسنة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ" رواه البخارى.
وتابعت الإفتاء: "أما إن كان إطلاق الاسم على المسجد من باب الفخر والرياء، فهذا غير جائز شرعا".
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