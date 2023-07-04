الثانوية الأزهرية 2023.. الطلاب يؤدون الامتحان اليوم فى هاتين المادتين

جدة - نرمين السيد - امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

ومن المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية الأزهرية 2023 حتى الساعة الـ 1.30 ظهرا فى جميع اللجان.

وبلغ عدد المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية 2023، بقسميها العلمى والأدبى يبلغ 141509 طلاب وطالبات.

وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771 طالبا وطالبة؛ من البنين 56287، والفتيات 34484، بينما من القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023

امتحانات الثانوية الأزهرية 2023.. وكان فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، قد نعى الطالب هيثم مدحت على محمد، بلجنة بنين برية لاصيفر، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث وافته المنية أمس بالمستشفى، وذلك نتيجة تعرضه لحادث مرورى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.