انقطاع المياه اليوم عن مدينة كبرى فى قنا لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيانٍ له، أن انقطاع المياه سيكون من الساعة الـ9 من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الـ9 من صباح اليوم التالى؛ بسبب عطل طارئ فى خط طرد صرف صحى قطر 800 مم بطريق الجحاريد.

وأضافت أنه سيتم قطع المياه عن مدينة دشنا، خلال تلك الفترة؛ لتخفيف الضغوط على محطات الصرف الصحى، وإلى حين الانتهاء من إصلاح الخط.

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحى من المواطنين وأصحاب المخابز من قاطنى مدينة دشنا، توفير احتياجاتهم الضرورية من المياه، خلال تلك الفترة، لافتة إلى أنها ستتلقى استفسارات وبلاغات المواطنين عن الأعطال عبر الخط الساخن 125 ورقم الموبايل 01275118225