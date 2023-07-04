أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، اجتماعًا طارئًا فى القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلى المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطينى فى مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة وسبل مواجهته.

بروكسل

يستقبل نائب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطى "ناتو" ميرتشيا جيوانا رئيس برلمان جمهورية مولدوفا إيجور جروسو، فى مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل لمناقشة تعزيز التعاون بين الجانبين.

فيينا

تطلق وزيرة الشئون الأوروبية والدستورية النمساوية كارولين إيدشتادلر ووزيرة الشباب فى النمسا كلوديا بلاكولم مبادرة تعاون شبابى وتعليمى بين النمسا وبلجيكا بعنوان "فصول دراسية إلى بروكسل"، وتشارك فيها شركة السكك الحديدية النمساوية "أو بى بى".

القاهرة

يؤدى طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية الرياضيات الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، وسيؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم الجيولوجيا شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية ورقة ثانية فترة ثانية.

القاهرة

تنطلق فعاليات الليلة الخامسة لاحتفال قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، بذكرى ثورة 30 يونيو، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، بمجموعة من أشهر الأغانى الوطنية التى تغنى بها كبار نجوم الطرب فى مصر والعالم العربى، والتى تحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين.

القاهرة

تنتهى وزارة الأوقاف من نقل جميع العاملين بها لمبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقديم كامل خدماتها التى كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق لمقرها الجديد بالعاصمة.

نيودلهى

تستضيف مدينة مومباى الهندية، قمة مجموعة العشرين بشأن مبادرات البحوث والابتكارات.