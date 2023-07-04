الصحف تبرز مطالبة مصر بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة الأهرام مطالبة مصر الأطراف الفاعلة والمؤثرة دوليا بالتدخل من أجل وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى الذى تزداد معاناته يوما بعد يوم.

ونددت مصر، بأشد العبارات، بالاعتداء على مدينة "جنين" فى الضفة الغربية، مؤكدة رفضها الكامل الاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية، وما تسفر عنه من وقوع ضحايا أبرياء من المدنيين باستخدام مفرط وعشوائى للقوة، بما يمثل انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، ولا سيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال.

وحذرت مصر، فى بيان لوزارة الخارجية، من المخاطر الجسيمة للتصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، وما يؤدى إليه من تأجيج حالة الاحتقان، ومفاقمة معاناة الشعب الفلسطينى، وتقويض المساعى المبذولة من قبل مصر والشركاء الإقليميين والدوليين، لخفض التوتر فى الأراضى المحتلة.

وناشد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أنصار السلام فى العالم التدخل الفورى لوقف هذه العملية المشؤومة والإجرامية، بينما نددت الأمانة العامة للجامعة بأشد العبارات، بالعدوان الذى شنه جيش الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين.

واستشهد، أمس، 8 فلسطينيين وأصيب أكثر من 50 آخرين إثر عملية عسكرية مستمرة للجيش الإسرائيلى فى "جنين" بالضفة الغربية، وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وفى أعقاب عملية القصف، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، تقدر بـ150 آلية عسكرية، ترافقها جرافات مدرعة، مدينة "جنين" من عدة محاور، وقطعت الطرق التى تربط بين المدينة والمخيم، واستولت على عدد من المنازل والبنايات المطلة عليها، ونشرت قناصتها فوق أسطحها، وقطعت التيار الكهربائى عن أجزاء كبيرة من المخيم.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت المخيم من مختلف الجهات، ومنعت مركبات الإسعاف من دخوله، لنقل المصابين من أجل تلقى العلاج. كما تعمدت جرافاتها إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الفلسطينيين.

وطبقا للمتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى، فإن "العملية العسكرية قد تستمر عدة أيام، والهدف منها هو اعتقال المقاومين وجمع الأسلحة من المخيم"، مشيرا إلى أن العملية تقتصر فى هذه المرحلة على جنين، فى إشارة إلى نابلس وطولكرم، وأوضح أن قوات الاحتلال بدأت فى استهداف مقر قيادة وغرفة عمليات موحدة للفصائل تقع فى قلب مخيم جنين، وجد داخلها نشطاء وأسلحة، فى حين شوهد تحليق مكثف لطائرات "الأباتشى" والاستطلاع فى سماء جنين ومخيمها.

كما دخل جنود الاحتلال المدينة بعد فترة وجيزة من الغارات الجوية، وخاضوا معارك مع مسلحين فلسطينيين، فى الوقت نفسه، شددت الرئاسة الفلسطينية على أن الشعب الفلسطينى لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء، وسيبقى صامدا فوق أرضه فى مواجهة هذا العدوان الغاشم، مؤكدة، على لسان المتحدث باسمها نبيل أبو ردينة، أن العملية العسكرية لجيش الاحتلال فى جنين تمثل "جريمة حرب جديدة"، وأن "الأمن والاستقرار لن يتحققا فى المنطقة ما لم يشعر بهما شعبنا الفلسطينى"، وقد عقدت القيادة الفلسطينية اجتماعا طارئا، مساء أمس، على خلفية العملية العسكرية للجيش الإسرائيلى فى "جنين".

وسلطت صحيفة الجمهورية الضوء على تأكيد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسؤولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، أن مشروع 1.5 مليون فدان ساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل المهمة خلال الفترة الماضية، فضلا عن إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب والإسهام فى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والمحاصيل الزراعية، هذا على الرغم مما يشهده العالم من أزمات غذائية وإنتاجية، سواء لأسباب الصراع العسكرى بين روسيا وأوكرانيا، أو مشكلة التغيرات المناخية ومشكلات ندرة المياه والتصحر.

وأشار عبد الوهاب إلى استعداد الشركة لإطلاق حاضنة أفكار ومشروعات ابتكارية تساعد على اكتشاف وتبنى التجارب العلمية الهادفة لشباب الباحثين والمزارعين، وذلك بالتعاون مع كبرى الجهات البحثية والعلمية والتمويلية، وبما يخدم أهداف ومنتفعى مشروع الـ1.5 مليون فدان. جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها عبد الوهاب فى الملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، والذى أقيم بمشاركة العديد من كبرى الشركات الوطنية للتشييد والتنمية ونخبة من المتخصصين، وبحضور الدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة والدكتور علاء البطش عميد كلية الهندسة.