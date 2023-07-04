الزراعة: 512 استفسارا و 218 شكوى حصيلة غرفة العمليات المركزية خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الزراعة فى اجتماع سابق قبل بدء عيد الأضحى المبارك، مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، بإعلان حالة الاستعداد القصوى، خلال فترات الإجازة، وإلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات واستمرار تقديم الخدمات والدعم الفنى للمزارعين خلال فترة الإجازة، وتكثيف التواصل الدائم والمستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربيين.

وحرص وزير الزراعة طوال فترة الإجازة، على متابعة سير العمل مع قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها، والمراكز البحثية، والتوجيه المستمر والدائم، بالتواصل السريع مع المزارعين والمربيين وتقديم كل سبل الدعم لهم، والتيسير عليهم.

وفى سياق متصل، قال محمود الأعرج، المنسق الإعلامى لوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد الاستفسارات التى وردت الى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة "الواتس اب" ومواقع التواصل الاجتماعى، ومع ختام أعمالها، بلغت طوال فترة الإجازة كاملة، حوالى 512 استفسار و218 شكوى وبلاغ من المواطنين، تم التفاعل مع جميعها، بالتنسيق مع الإدارات والجهات المختصة، ومديريات الزراعة والطب البيطرى والإصلاح الزراعى بالمحافظات.

وأشار إلى انه تم أمس الإثنين وهو الأخير فى الإجازة، واختتمت غرفة العمليات والطوارئ أعمالها، تلقى 90 استفسارا و38 شكوى، فى موضوعات متعددة، منها: "المكافحة، الدورات التدريبية، الطب البيطرى، مشروعات الإنتاج الحيوانى، ومنافذ بيع منتجات الوزارة".

وأضاف أنه تم متابعة كل شكاوى وبلاغات المواطنين والمزارعين والمربين، بكل دقة وأمانة، والرد على كافة استفساراتهم والإجابة على تساؤلاتهم، من خلال أعضاء الغرفة، وممثلو الهيئات والتابعة للوزارة، والذين يتواصلون بدورهم مع الإدارات المختلفة، والمديريات بالمحافظات، وذلك عبر شبكة التواصل الواسعة والتى تشمل الخط الساخن للوزارة، وخدمة "واتس اب"، فضلا عن مواقع التواصل الاجتماعى التابعة للوزارة.

وفيما يتعلق بالحدائق والمتنزهات التابعة للوزارة، أكد المنسق الإعلامى للوزارة، أن حدائق الحيوان بالجيزة والمحافظات، وحديقتى الأورمان والاسماك، شهدوا إقبالا كثيفا من المواطنين والزائرين خلال الإجازة، وبلغ اجمالى عدد زوار الحدائق حوالى 450 ألف زائر، من مختلف المحافظات.

فيما استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، خلال فترة الإجازة، حوالى 1000 عينة، تشمل الفحص والتحليل، وإصدار الشهادات بالنتائج، لعينات الحاصلات الزراعية والغذائية قبل تصديرها الى الخارج، كما بلغ إجمالى عدد العينات التى استقبلها المعمل المركزى للمبيدات، خلال الإجازة، حوالى 400 عينة.

بينما أعلنت الإدارتين المركزيتين لانتاج وفحص واعتماد التقاوى، استمرار العمل فى محطات الغربلة على مستوى محافظات الجمهورية، لتجهيز وإعداد التقاوى للمزارعين، وتوفيرها بأسعار مناسبة، حيث شهدت محطات الغربلة فى: "بنى غالب وسدس ببنى سويف، وكفور النيل بالفيوم، عمليات اعداد وغربلة التقاوى للموسم الجديد من محصولى القمح والدقيق والفول".

وانتهى مركز البحوث الزراعية، ممثلا فى معهد بحوث المحاصيل الحقلية والمشروع القومى لتطوير إنتاج الأرز، من شتل البرنامج القومى لتطوير إنتاج الأرز الهجين، والأرز السوبر، لتوفيرها للعام المقبل، بدرجة عالية من النقاء الوراثى للمحافظة على أعلى إنتاجية فى وحدة المساحة، وأكد الدكتور حمدى موافى مدير المشروع، استمرار العمل من الخامسة صباحا وعلى مدار اليوم لإنهاء شتل وزراعة مئات الأصناف المصرية السوبر العملاقة الواعدة فى واحد من أفضل برامج تربية الأرز فى العالم.

وشكلت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، برئاسة الدكتور حسن الفولى، لجان من قيادات ومسئولى الهيئة لتفقد الأعمال والمشروعات والجمعيات التابعة لها، بالمحافظات المختلفة، وتفقدت اللجان، مركزى صان الحجر وفاقوس بمحافظة الشرقية، ومنطقة كفر الدوار بالبحيرة، فضلا عن منطقة بنى سويف، وذلك لمتابعة سير العمل، والمرور على الزراعات والحقول والتواصل مع المزارعين، والتأكد من تنفيذ التكليفات، فضلا عن موقف التعديات على الاراضى الزراعية، والتعامل مع البلاغات التى ترد من غرف العمليات.

وتواصل أيضا الإدارة المركزية لحماية الاراضى، تنفيذ حملات المرور على المحافظات والمديريات المختلفة لمتابعة سير العمل، والتعامل مع البلاغات، ومرور مهندسى ومشرفى الحماية بشكل دائم على الحقول، ورصد اى حالات تعدى ورصدها والتعامل معها فى المهد.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، خلال فترة الإجازة، على ارقام الخط الساخن: 15500، و19561، من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساء، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب 01111866710.