وصول وفد إيطالى لإحياء مسار العائلة المقدسة بمصر (صور)

جدة - نرمين السيد - على أنغام الطبل البلدى والمزمار ورقصات التنورة، وصل وفد إيطالى إلى مصر اليوم لإحياء مسار العائلة المقدسة فى رحلة تستغرق 5 أيام، حيث تفاعل أفراد الفوج مع الفلكلور المصرى ورقصوا احتفاءً بحضورهم إلى مصر.





يتكون الوفد الإيطالى من 28 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية استقدمهم باسم إبراهيم رئيس المنظمة المصرية للمغتربين بالخارج بروما، ونيكولا مانينو رئيس منظمة البرلمان الدولى للتشريع بإيطاليا، والنائبة البرلمانية بينسجونو كارميلا بإيطاليا، والبانيسى ماسمليانو رئيس منظمة الشسيبى بإيطاليا، ولاسيرتوزا إيفا مسؤول بوزارة التعليم الإيطالية، ونقيب المحامين الإيطاليين مارون ستيفانو، والصحفية بافونزيلا يورى، وساسانى ستيفانى مسؤول مصلحة السجون بإيطاليا، وساسولى فابيبو مسؤول بوزارة الصحة، وعدد من النجوم الإيطاليين، وعضوا الأكاديمية الفنية بروما "اوتيرو دانيلو وديلالو فدريكا"، ورافقهم المرشد السياحى هشام خلة.

وأكد المهندس جورج عياد، رئيس المنظمة المصرية للمغتربين بالخارج، أنه يستضيف فى كل عام عدد كبير من السائحين إلى مصر فى إطار تنشيط السياحة وإحياء مسار العائلة المقدسة، لتعريف كل الجنسيات والأديان بدور مصر المهم فى استقبال العائلة المقدسة.

وأشار إلى أن العائلة المقدسة فى مصر لها أهمية تاريخية ودينية كبيرة لدى المصريين، كما أنها تعد من التراث الدينى العالمى الذى تتفرد به مصر عن سائر بلدان العالم، باركت خلالها العائلة المقدسة أكثر من 25 بقعة فى ربوع مصر المختلفة تحمل ذكراهم المعطرة.

وتوجه عياد بالشكر لمؤسسات الدولة التى تعمل على دعم وتنشيط السياحة وخاصة الدينية، وكذلك السفارة المصرية بروما التى تبذل كل الجهود لتنسيق الزيارة بنجاح.