20 سؤالا فى ساعتين.. بدء امتحان الاستاتيكا لشعبة الرياضيات بالثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - ويستمر الامتحان لمدة ساعتين، حتى الحادية عشرة ظهرا، ويتكون من 20 سؤالا، بينهم 18 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد"، يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، وسؤالى مقال، ويخصصص لأسئلة الاختيار من متعدد 26 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 30 درجة للمادة.

وبالنسبة للأسئلة الموضوعية فتنقسم إلى 10 أسئلة مخصص لها درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لها درجتين، أما سؤالى المقال فيخصص لكل منهما درجتين.

وفتحت لجان سير امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أبوابها لاستقبال الطلاب عند الساعة 8:15 صباحا، لإنهاء إجرءات التفتيش بالعصا الإلكترونية والكشف عن حيازة أية أجهزة قد تساعد على الغش الإلكترونى، وتسلم الطلاب ورقتى الإجابة (البابل شيت وورقة الإجابة على الأسئلة المقالية) قبل بدء الوقت الرسمى للامتحان بـ10 دقائق، لملئ البيانات الخاصة بهم، وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أما كراسات الأسئلة فبدأ توزيعها عند دقات التاسعة.

ويتسلم الطلاب كراسة للأسئلة وورقتى إجابة إحداهما "بابل شيت" للإجابة على أسئلة الاختيار من متعدد والثانية للإجابة على الأسئلة المقالية، إضافة إلى كتيب المفاهيم، وشددت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بكتابة بياناتهم على كراسة الأسئلة ورقتى الإجابة بدقة.

ولن يعتد بأى إجابة داخل كراسة الأسئلة، كما وجهت الوزارة بتظليل الدوائر المعبرة عن إجابات أسئلة الاختيار من متعدد بشكل كامل دون وضع علامة "صح" أو "خطأ" داخل الدائرة، أو تظليل أكثر من دائرة للإجابة عن السؤال الواحد، واستخدام اللونين الأسود أوالأزرق فقط.

وتنقسم أسئلة الامتحان إلى: 30% أسئلة لمستويات التفكير العليا، 40% للمستويات المتوسطة، و30% للمستويات البسيطة.

ويتم توزيع كراسات الأسئلة على الطلاب فى 4 نماذج تتفق من حيث الأسئلة وتختلف من حيث ترتيبها، وتوزع على الطلاب بطريقة معينة بحيث لا يحصل طالبين متتالين على نفس النموذج.

ووجهت الوزارة الطلاب بتسليم كراسة الأسئلة رفقة ورقتى الإجابة، وكذلك كتيب المفاهيم فى نهاية كل امتحان.

وعلق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مطالبات طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، بزيادة الوقت المخصص للإجابة على فروع الرياضيات، قائلا: "هؤلاء الطلاب يحصلون على حقهم فى زمن الإجابة ولا داعى لزيادة الوقت".

وأوضح الوزير، أن مادة الرياضيات تتكون من فرعين أساسيين هما "الرياضيات البحتة والرياضيات التطبيقية" كل منهما يؤدى الطلاب الامتحان فيه خلال يومين: "الرياضيات البحتة تنقسم إلى الجبر والهندسة الفراغية+ التفاضل والتكامل، أما الرياضيات التطبيقية فتنقسم إلى الاستاتيكا+ الديناميكا" أى 4 ايام امتحانية، ويخصص لكل امتحان ساعتين للإجابة.

وأضاف حجازى، أن فرع الرياضيات الواحد يؤديه الطالب على مدار يومين بإجمالى 4 ساعات إجابة، فى حين أن أى مادة أخرى يؤدى الطلاب الامتحان فيها خلال 3 ساعات فقط، مؤكدا أن الهيئة المسؤولة عن وضع الامتحان تراعى تناسب زمن الإجابة مع عدد الأسئلة، وفى حالة الرياضيات، فيصل عدد الأسئلة فى كل مادة إلى 20 سؤالا فقط.

ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، اليوم الثلاثاء، الامتحان فى مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022 - 2023، بشعبة الرياضيات إلى 98 ألفا و658 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.