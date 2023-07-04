فحص سمعى لـ46 ألف رضيع بمحافظات التأمين الصحى الشامل

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء الفحص السمعى لأكثر من 46,000 مولود، بمحافظات التأمين الصحى الشامل الأربع "بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى حديثى الولادة.





وأوضح بيان الهيئة، أنه يتم إجراء الفحوصات للأطفال بمحافظة بورسعيد من خلال 26 وحدة ومركزا لطب الأسرة، بينما يتم إجراء الفحوصات بمحافظة الإسماعيلية من خلال 20 وحدة ومركزا لطب الأسرة تابعين للهيئة تغطى جميع أنحاء محافظة الإسماعيلية، فيما يتم تقديم خدمات الفحص السمعى للأطفال من خلال 34 مركزا ووحدة طب أسرة بمحافظة الأقصر، و11 وحدة ومركز صحة أسرة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك بإجمالى 91 منشأة طبية تابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحى الشامل.

وأشار البيان، إلى أنه بعد إجراء الفحص الأولى للأطفال داخل وحدات ومراكز طب الأسرة، وحال ثبوت أى أعراض لدى المولود يتم تحويله إلى وحدة السمعيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل كل فى محافظته، وذلك بهدف متابعة وتقييم حالة الطفل بشكل أكثر دقة، ومن ثم بدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة قوقعة فى حالة احتياجه لذلك.

ولفت البيان، أنه تم تدريب الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات للعمل والكشف على الأطفال حديثى الولادة فى خلال الشهر الأول لهم عن طريق استخدام جهاز الانبعاث الصوتى وإعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع آخر فى حال أظهر الجهاز مشاكل أو ضعف فى السمع لدى المولود.

ونوه بأن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التى يمكن أن تتسبب فى أزمات نفسية للطفل، فيما قد يكون ضعف السمع غير المكتشف سببه التهابات شديدة تحتاج إلى علاج، ومن الممكن أن يكون سببه عامل وراثى أو جينى يحتاج الى اكتشاف مبكر جدا للتعامل معه منذ الشهور الأولى وذلك بما يضمن سلامة التواصل وتجنب التلعثم والتأخر الدراسى فيما بعد للإطفال.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أهمية التوجه إلى الوحدات والمراكز الصحية التى تقدم خدمات الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثى الولادة بالمحافظات الثلاث، لكل المواليد من عمر يوم حتى 25 يوما، كل فى محافظته حرصا على سلامة وصحة أطفالنا.