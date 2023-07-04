لجان الثانوية العامة تستقبل طلاب الرياضيات قبل امتحان الاستاتيكا

جدة - نرمين السيد - بدأت لجان سير امتحان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، استقبال طلاب شعبة الرياضيات، عند الساعة 8:15 صباحا، لإتمام إجراءات التفتيش، قبل بدء الوقت الفعلى لامتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا"، الذى يؤديه الطلاب اليوم الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وتوفر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، 13 ألف عصا إلكترونية، لتفتيش الطلاب والكشف عن أى أجهزة إلكترونية تساعد على الغش، قد تكون بحوزتهم، ويتم استخدامها 3 مرات، الأولى عند دخول اللجان، والثانية عند الوصول للفصول الامتحانية وقبل بدء الامتحان، أما المرة الثالثة تكون بعد نصف ساعة من بداية الامتحان مع التركيز على الديسكات وعدم إزعاج الطلاب.

وأكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن إجراءات التفتيش لا تستغرق أكثر من دقيقتين من كل طالب، ولا يمكن استثناء أى طالب من تلك الإجراءات حتى لو وصل إلى اللجنة قبل دقائق معدودة من بدء الامتحان، مشددا أن الوزارة تهدف إلى ضبط المنظومة الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وقبل بدء الوقت الفعلى للامتحان بـ10 دقائق، يوزع الملاحظون ورقتى الإجابة على الطلاب "ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية" لكتابة بياناتهم، ثم يتسلمون كراسة الأسئلة عند دقات التاسعة، لبدء الإجابة عن أسئلة الامتحان ولمدة ساعتين.

ويتكون امتحان الاستاتيكا من 20 سؤالا مخصص لهم 30 درجة، وتنقسم الأسئلة إلى 18 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد"، بينهم 10 أسئلة مخصص لهم درجة واحدة و8 أسئلة مخصص لها درجتين، وسؤالى مقال يخصص لكل منهما درجتان.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022/2023، بشعبة الرياضيات إلى 98 ألفا و658 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.