محافظ شمال سيناء يوجه بالارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، الأجهزة التنفيذية بضرورة الارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع قطاعات العمل، موجهًا بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية داخل الجهاز الإدارى على مستوى المحافظة لتحقيق الانضباط فى العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.





جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة له ومختلف المديريات والإدارات الخدمية والمركزية. واطمأن شوشة، على سير وانتظام العمل بدواوين المديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء، للتأكد من تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين، بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، والعودة للعمل واستئناف الأعمال.

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