وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 غداً

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 4 يوليو 2023 10:28 صباحاً -

يعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى غدا الأربعاء نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالى،2022،2023، ومن المقرر أن تعلن الوزارة النتيجة على الموقع الرسمى لها ويحصل الطالب على النتيجة برقم الجلوس.

فيما أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم توفير رابط النتيجة عبر الموقع الرسمى للوزارة، حيث يستطيع الطلاب الدخول والاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكدت أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.