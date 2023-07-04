30 يونيو.. إنجازات رياضية جامعية فى عهد السيسى

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، أكد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن اهتمام الوزارة بالأنشطة الرياضية ونشر الوعى بأهميتها داخل الجامعات والمعاهد، يرجع إلى دورها الكبير فى صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها فى اكتشاف المواهب الرياضية، وإخراج الطاقات الإبداعية للطلاب.

ودعا الوزير جميع الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع فى العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية؛ لخلق بيئة تنافسية فى كل مستويات العمل الجامعى، تعليميًّا، وبحثيًّا، وتدريبيًّا، ورياضيًّا، وثقافيًّا.

وأشار عاشور إلى فوز مصر ببطولة كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، وفوز منتخب الجامعات لكرة الصالات بالبطولة العربية الجامعية (بطولة زايد لكرة الصالات) 2022، وفوز مصر بمقعد رئاسة الاتحاد الإفريقى للرياضة الجامعية، متمثلة فى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وإحراز مصر 3 ميداليات فضية، و4 ميداليات برونزية ببطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بإيطاليا، وفوز فريق الجامعة الأمريكية لكرة السلة (طالبات) بالبطولة الإفريقية الخامسة لكرة السلة 3X3 بجامعة چوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا 2023، وحصول منتخب الجامعات على المركز الخامس عالميًّا فى بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، وتتويجه بالمركز الأول للفرق فى بطولة العالم للجامعات للخماسى الحديث بالمجر 2018، والمركز الأول فى البطولة العربية لكرة الصالات بأبوظبى 2019، والمركز الثالث ببطولة زايد العربية لكرة الصالات بالإمارات 2018، والمركز الثانى للكرة الشاطئية بالدورة العربية الجامعية الثانية للألعاب الشاطئية بالمغرب 2017.

وأكد الوزير، أن الجامعات المصرية شاركت فى عدد من المهرجانات الدولية، وحصدت ميداليتين فضيتين فى أولمبياد الجامعات الثلاثين (يونفرسياد نابولى 2019) بإيطاليا، والمركز الأول فى بطولة التسامح العربية لكرة الصالات للجامعات بأبوظبى، والمركز الأول (طالبات) والثالث (طلاب) فى البطولة العربية الجامعية الرابعة لكرة الطائرة الشاطئية 2020 بسلطنة عمان، بجانب الفوز بالمركز الأول فى بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020.

وأشار أيمن عاشور إلى إعادة افتتاح الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات فى ثوبه الجديد 2021، والمركز الدولى لعلوم وفنون الرياضة، واحتفال الاتحاد بيوبيله الذهبى، وإحلال وتجديد ملاعب كلية التربية الرياضية، ونادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بتكلفة 19 مليون جنيه، فضلًا عن الانضمام لرئاسة اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية 2020، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهاز الرياضة العسكرى، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، ومعهد إعداد القادة بحلوان، وتنفيذ المشروع القومى للمشى بالجامعات المصرية، وإقامة الدورى الرياضى لجامعات المحافظات الحدودية، ومشاركة 1434 طالبًا فى دورى القطاعات 2020-2021، ومشاركة 2381 طالبًا بدورى الجامعات عام 2020-2021.

وعلى مستوى الأنشطة الإقليمية، أشار الوزير إلى مشاركة مصر بدورة الألعاب الإلكترونية لدول اتحاد شمال إفريقيا للرياضة الجامعية، وفوزها بالمركز الأول (طلبة وطالبات) بمسابقة الثقافة الرياضية، والمجموعة الرياضية النشيطة، وبالمركز الثانى (طلبة) والأول (طلبة، وطالبات) فى البرنامج الرياضى التخصصى، وجوائز الإبداع الرياضى فى المشاركة الإلكترونية، وجائزة الإخراج الفنى المبتكر فى المشاركة الإلكترونية، فضلاً عن المشاركة بالبطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب بالمركز الأوليمبى بالمعادى، وبطولة بالم هيلز العربية الدولية للناشئين والناشئات للإسكواش بنادى الصيد فى 6 أكتوبر، وتنظيم البطولة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى 2022، بمشاركة 21 جامعة مصرية وعربية.

ومن جانبه، أشار صبحى حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات، إلى تنظيم فعاليات دورى الجامعات والمعاهد العليا (الشهيد الرفاعى) رقم 50 للعام 2022/2023 فى 33 مسابقة جماعية وفردية، بمشاركة 13 ألف طالب وطالبة، وإطلاق المرحلة الثانية من مرحلة القطاعات للدورة الرمضانية للجامعات، وإقامة نهائى الدورة الرمضانية للجامعات والمعاهد العليا المصرية للعام 2023، وتنظيم بطولة القطاع الخامس للجامعات الخاصة والمعاهد العليا المصرية، وإقامة دورة المحافظات الحدودية، ومهرجان اليوبيل الذهبى بمدينة الإسكندرية، ودورة المدرب الشخصى لكبار السن، والمشاركة فى المؤتمرات العلمية الدولية كالمؤتمر العلمى الدولى السابع لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة الزاوية الليبية (إستراتيجيات التربية البدنية وعلوم الرياضة)، والمؤتمرات العلمية الدولية بدولتى العراق والكويت، وإطلاق فعاليات الملتقى الأول لتوظيف الطلاب، وإقامة أولمبياد المحافظات الحدودية فى نسخته الثالثة بأسوان.

وأضاف صبحى حسانين، أن الاتحاد أقام عددًا من الفعاليات والأنشطة الرياضية الهامة بالتعاون مع الجامعات المصرية والعربية، منها المؤتمر الدولى السابع عشر عن متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربى بجامعة حلوان، والمؤتمر الدولى الثانى لكلية التربية الرياضية "الرياضة وتحديات العصر، الواقع والمستقبل" بجامعة المنصورة، وإقامة حفل تخريج الدفعة الأولى من المُعدين النفسيين، والملتقى الدولى الثالث للسياحة الرياضية بجامعة أسوان، والتجهيز لتنظيم دورة إفريقيا للجامعات، وختام فعاليات دورة تطبيقات التسويق الجديد فى المجال الرياضى، ومؤتمر التوظيف المهنى الرياضى.

وأشار نائب رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات إلى إقامة المهرجان الرياضى الرابع للرياضات الشاطئية لطلاب الجامعات بمعسكر باجوش بمرسى مطروح، وبطولة كأس مصر للجامعات والمعاهد العليا بجامعة الإسكندرية، ودورة تأهيل مديرى الرياضة الجامعية، واليوم الإفريقى الرياضى بجامعة فاروس بالإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الرياضى للجامعات باجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربى للرياضة الجامعية بأبوظبى، وملتقى السياحة الرياضية، وبطولة السباحة الطويلة، وبطولة التجديف (الكاياك) بأسوان، فضلاً عن الاستعداد للأولمبياد والبطولات بدولتى الصين والمغرب.

وأكد صبحى حسانين، أنه تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية، منها: الدورة الرياضية الأولى للألعاب الإلكترونية بمشاركة 675 طالبًا، واللقاءات الرياضية بين الجامعات المصرية والكليات والمعاهد العسكرية، بمشاركة 8580 طالبًا، وأسبوع شباب الجامعات بكفرالشيخ بمشاركة 1560 طالبًا، وإقامة العديد من المهرجانات الرياضية، منها: مهرجان يوم الشباب الإفريقى عامى 2018 و2019، والمهرجان الأول للرياضات الشاطئية للجامعات والمعاهد المصرية بمرسى مطروح، ومشاركة الجامعات فى اليوم العالمى للرياضة الجامعية.

كما تم إقامة عدد من المنافسات الرياضية عام 2021، منها: اللقاء الرياضى الثانى لجامعات القناة وسيناء، والدورة التنشيطية الصيفية للجامعات والمعاهد العليا بجامعة قناة السويس، والتى أقيم خلالها ماراثون بمشاركة 500 طالب من ذوى الإعاقة من 18 جامعة، فضلاً عن إطلاق مبادرة (طالب جامعى رياضى)، وإقامة بطولة الجامعات للرماية بالإسماعيلية، ومهرجان الاتحادات النوعية ببورسعيد، ومهرجان رياضى للطلاب على الممشى السياحى بمدينة رأس البر، ودورى الوزارات فى نسخته الثانية، ونهائيات بطولة الجامعات الأولى للرماية بالإسماعيلية، وافتتاح المؤتمر العلمى الدولى الثانى (الرياضة فى زمن الجائحة) بجامعة مدينة السادات.

وأكد عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، استمرار جهود الوزارة فى دعم الأنشطة الرياضة الجامعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بهدف نشر الوعى الرياضى داخل المجتمع الطلابى، واستعادة دور ومكانة الجامعات فى الساحة الرياضية على المستوى الوطنى، والإقليمى، والدولى، وتوسيع مشاركة الجامعات فى إمداد كل الألعاب الرياضية الوطنية بالأبطال والموهوبين.