وزير التعليم من البحر الأحمر: لا تستر على أى فساد بامتحانات الثانوية

جدة - نرمين السيد - يجرى الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيارة لمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الأول بمختلف لجان المحافظة، وكان فى استقباله لدى وصوله مدينة الغردقة عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وهشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





وحرص الدكتور رضا حجازى، فى مستهل الزيارة على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" التى يؤديها الطلاب اليوم، بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة العام الحالى لضمان انتظام سير الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على أنه يواجه بكل حسم أى محاولة لعرقلة الإجراءات التى تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات، قائلا: "لا تستر على أى فساد.. ونواجه بمنتهى الحسم أى محاولات تعيق الجهود التى بذلت لضمان انتظام وسلامة سير الامتحانات".

وجدد الوزير التأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ10 دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، كما شدد الوزير على تعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة فى اللجنة.

كما شدد الوزير أيضا على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك فى تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزارى رقم "34" لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم "205" لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن جانبه، رحب عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة، مشيدا بالجهود والإجراءات التى تقوم بها وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالب من بينهم 1153 طالب بالشعبة الأدبية و 1603 طالب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.