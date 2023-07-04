عاجل.. رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

جدة - نرمين السيد - ووفقا لبيان صحفى، لوزارة الخارجية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامى كسفير لها فى أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها فى القاهرة.

ويأتى ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فى إطار تنفيذ قرار رئيسى البلدين فى هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصرى والتركى.