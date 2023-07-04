محافظ الغربية يستقبل وزير الرى فى مستهل زيارته للمحافظة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، صباح اليوم، الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فى مستهل زيارته لمحافظة الغربية؛ لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.





وسيقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من منشآت الرى والترع بزمام محافظة الغربية، للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

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