سفير سنغافورة يزور بنى سويف لافتتاح مصنع نباتات طبية وعطرية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة بمصر، فى مستهل زيارته للمحافظة، والتى تتضمن افتتاح مصنع دهيدرو لإنتاج وتصنيع وتصدير النباتات الطبية والعطرية بمنطقة بياض العرب الصناعية، بحضور وفد من السفارة السنغافورية بالقاهرة.





رحب المحافظ بالسفير على أرض بنى سويف، مؤكدا عمق العلاقات بين مصر وسنغافورة والتى لها أبعاد وعوائد اقتصادية كبيرة على الشعبين، خصوصا وأن هذه الفترة تشهد تقدما وتطورا ملحوظا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مستوى العلاقات الدولية والثنائية بين البلدين الصديقين التى تربطهما علاقات نوعية فى عدد من المجالات.

واستعرض المحافظ المقومات والموارد المتاحة والميزات النسبية التى تتوافر بالمحافظة فى مجالات الصناعة والاستثمار والسياحة، مشيرا إلى أن المحافظة حاليا تمتلك 8 مناطق صناعية، والتى تحتضن مصانع عالمية وكبرى مثل "سامسونج ودهيدروفودز وإميسا ومجموعة العربى" فى مختلف المجالات مثل "الصناعات الثقيلة والصناعات الغذائية والغزل والنسيج والإلكترونيات والنباتات الطبية والعطرية والورقية وغيرها.

كما نوه المحافظ عن المقومات السياحية للمحافظة والاستراتيجية التنموية السياحية، التى تنفذها المحافظة، لا سيما أن بنى سويف لديها شبكة طرق قوية ومشروعات قومية فى مختلف المجالات، جعلتها من المحافظات الواعدة،خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بمحافظات الصعيد،وتوجيه بوصلة التنمية تجاهها، مؤكدا أن بنى سويف لديها مقومات الأثرية والتاريخية والطبيعة المتميزة فى مقدمة ذلك: "هرم ميدوم وآثار دشاشة ومحمية كهف ووادى سنور والنيل"، وأن بنى سويف لديها خطة طموحة لتكون نقطة توقف لمسار رحلة العائلة المقدسة، خصوصا وأن لديها دير الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة فى العالم وغيرها من المقومات.

وأعرب سفير سنغافورة عن إعجابه الكبير ببنى سويف، مشيدا بالاستثمارات السنغافورية بمصر، وأن المصنع الذى سيتم افتتاحه اليوم فى مجال النباتات الطبية والعطرية، يعد أحد الاستثمارات التى تجسد التعاون المستمر بين مصر وسنغافورة، وباكورة الاستثمار السنغافورى ببنى سويف، مؤكدا على إمكانية التعاون فى مجالات السياحة واجتذاب السائح السنغافورى لبنى سويف، كإحدى المدن المصرية المتميزة سياحيا.