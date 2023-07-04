دمياط تستقبل 2 مليون زائر خلال إجازة العيد

جدة - نرمين السيد - تلقت منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا تضمن أهم الجهود التى قامت بها الوحدة المحلية لمدينة رأس البر والجهات الأمنية "مديرية الأمن وإدارات المرور والمرافق والمساحات المائية والحماية المدنية" والمديريات الخدمية لتوفير كافة الخدمات لزائرى المدينة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.





وأشار بيان المحافظة، إلى أنه ووفقًا لتوجيهات المحافظ فقد تم رفع درجة الاستعداد القصوى قبل بدء الاجازة، كما قامت الوحدة المحلية بمراجعة كافة التجهيزات بالشواطئ والتى تضمنت 33 برج إنقاذ و4 نقاط للإسعاف وأيضًا عدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين، هذا إلى جانب تواجد فرق الإنقاذ يوميًا منذ الساعات الأولى من طلوع الشمس حتى الغروب، حيث أسفرت تلك الجهود عن إنقاذ 252 حالة من الغرق وتسليم 464 طفلا تائها إلى ذويهم خلال تلك الفترة.

وعلى جانب آخر، وخلال تلك الفترة أيضًا، فقد تم تكثيف الجهود بقطاع النظافة بتشكيل 3 ورديات موزعة على مدار اليوم لرفع المخلفات والقمامة بشكل دورى، حيث تم رفع حوالى 840 طن من القمامة بالمدينة أى بمعدل 120 طن يومياً، كما تم تكثيف الجهود لرفع الإشغالات خاصة بشارع النيل وكورنيش البحر والمناطق الأكثر كثافة.

كما حرصت الوحدة المحلية على التنسيق مع الجهات الأمنية ومديرية الاوقاف وذلك لإقامة صلاة العيد بساحتى مسجد الرحمة والنادى الرياضى لتسهيل حركة الدخول والخروج وأداء الشعائر، واحتضنت المدينة عدد من الفعاليات على الشواطئ واللسان، فضلا عن استقبال الزائرين على بوابتى المدينة بالزهور والبالونات، حيث استقبلت المدينة حوالى 2 مليون زائر خلال تلك الفترة.

كما تم التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتعزيز المخابز بعدد 1178 شيكارة دقيق بإجمالى 59 طن وذلك لتوفير الخبز بكافة مناطق المدينة، وفى هذا السياق، تم تكثيف المتابعة على المخابز للتأكد من إنتاج رغيف الخبز وفقًا للمواصفات والاوزان المقررة.

وأشادت محافظ دمياط بالجهود المبذولة بالمدينة لتوفير كافة الخدمات للزائرين، مؤكدة دعم المحافظة الدائم لاستكمال تلك الجهود لنجاح موسم صيف 2023.