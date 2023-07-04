30 يونيو.. مبادرات تنموية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وجدت الأسر الأكثر احتياجًا خاصة فى القرى الفقيرة والمناطق الشعبية، اهتمامًا كبيرا من جانب الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعلن منذ توليه مقاليد حكم البلاد انحيازه للمواطن المصرى البسيط أولًا وتقديم كافة أوجه الدعم له لإحداث نقلة نوعية فى دعم الخدمات، وتحسين جودة حياة المواطنين خاصة فى القرى الأكثر احتياجا.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المبادرات التنموية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة. وشدد وزير التنمية المحلية، على اهتمام الوزارة بملف ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً خلال الـ 9 سنوات الماضية من رئاسة الرئيس السيسى للبلاد وبفضل ثورة 30 يونيو المجيدة ومبادئها حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها الارتقاء بحياة محدودى الدخل والتخفيف على الأسر البسيطة ورفع المعاناة عن كاهلهم، تزامنًا مع توجه الدولة نحو تفعيل دور المجتمع المدنى فى تحقيق التنمية المستدامة "ورؤية مصر 2023".

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