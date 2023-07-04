مياه الإسكندرية: فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة والأزهرية دور أول (بنين) فقط لعام 2023، بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحى للبنين بالإسكندرية.





وذكرت الشركة، فى بيان اليوم، أن التقديم مستمر حتى 23 يوليو الجارى، وتقدم الطلبات عبر البوابة الإلكترونية لشركة مياه الشرب بالإسكندرية: https://alexwater.com.eg.

وأشار البيان إلى أن متطلبات وتعليمات طلب الالتحاق الإلكترونى، تتضمن اسم الطالب رباعى، والرقم القومى، وتاريخ ميلاد، والمحافظة الصادر عنها الشهادة الإعدادية، وسنة الحصول على الشهادة الإعدادية (2023)، ورقم تليفون ولى أمر الطالب، وعنوان الطالب، ومجموع درجات الطالب فى الشهادة الإعدادية.

وأضاف أن المرفقات المطلوب رفعها مع الطلب الإلكترونى على الموقع تشمل صورة استمارة نجاح الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح، وصورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وجه أمامى.

ونبهت الشركة على ملء النموذج بعناية على الموقع الإلكترونى والتأكد من صحة البيانات والمستندات المرسلة، مبينة أنه يتم الاحتفاظ برقم الطلب لمتابعة باقى إجراءات التقديم على الموقع الإلكترونى، وبعد الحصول على رقم الطلب يتم الاحتفاظ به عن طريق تنزيل ملف (word) على جهاز الطالب وذلك للمساعدة على الاحتفاظ برقم الطلب فقط.