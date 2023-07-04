وزير التعليم يتفقد لجان امتحان الثانوية العامة بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية هشام منير، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر، الجولة التفقدية بتفقد سير الامتحانات بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الغردقة، فى أثناء أداء لجنة الطالبات امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الجيولوجيا" واطمأنا على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وشدد الوزير على عدم الكتابة فى كراسة الأسئلة، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة فى البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، وتركيز الطلاب على تظليل الإجابة فى البابل شيت مباشرة.

كما تفقد الوزير لجنة للطلاب أثناء امتحان مادة مقاييس المفاهيم "الرياضة التطبيقية" واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة.

وأشاد الوزير بطلاب مدارس STEM، مشيرا إلى أنهم يمثلون نموذجا يحتذى به لجميع الطلاب، مضيفا أن الوزارة تبذل كافة الجهود لدعمهم وإتاحة الفرصة لتقديم العديد من النماذج المتميزة والمبدعة فى مختلف المجالات.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، إلى تفقد لجان مدرسة خالد بن الوليد التابعة لإدارة الغردقة التعليمية، أثناء تأدية طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدا لمراقبى اللجان على الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب لتأدية الامتحان فى جو مناسب.

واطمأن أيضا على توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد حجازى على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أى أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب فى أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من تسجيل الطلاب بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ووجه الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

والجدير بالذكر أن اجمالى عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الأول بمحافظة البحر الأحمر 3183 طالبا من بينهم 1153 طالبا بالشعبة الأدبية و1603 طلاب بالشعبة العلمية علوم، وعدد 427 بالشعبة العلمية رياضيات من خلال 13 لجنة سير على مستوى المحافظة.