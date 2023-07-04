الثانوية العامة.. طلاب الرياضيات سعداء بامتحان الاستاتيكا: «هنقفل المادة»

جدة - نرمين السيد - وأجمع الطلاب على سهولة الامتحان، مشيرين إلى أنه كان فى مستوى الطالب المتوسط، وإن كان يحتوى على ثلاثة أو أربعة مسائل تحتاج إلى تفكير، وتميز بين المستويات المختلفة للطلاب.

وقالت الطالبة يمنى عامر، بلجنة مدرسة المنيرة الإعدادية بالسيدة زينب، إن الامتحان كان سهلا، واستطاعت الانتهاء منه، وإن كانت تحتاج إلى بعض الوقت للمراجعة.

وأضافت الطالبة سلمى نبيل، أن الامتحان كان به بعض المسائل التى تحتاج إلى تفكير، خصوصا سؤالى المقال، لكن الطالب الذى يفهم الاستاتيكا يستطيع الإجابة عليها.

وفى لجنة مدرسة الأورمان بالدقى، قال الطالب على محمود، إن الامتحان كان سهلا مقارنة بامتحانات السابقة، إذ استطاع الانتهاء من الإجابة قبل نهاية الوقت بنحو 20 دقيقة، استثمرها فى المراجعة.

وأضاف الطالب محمد حسين، أنه يضمن الحصول على الدرجة النهائية بهذا الامتحان، إذ كانت غالبية أسئلته فى المتناول ومما تعرض له خلال فترة الدراسة، متمنيا أن تأتى امتحانات باقى فروع الرياضيات بنفس المستوى.

ويتكون امتحان الاستاتيكا من 20 سؤالا، بينهم 18 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد"، يجيب عنهم الطلاب بنظام "البابل شيت"، وسؤالى مقال، ويخصصص لأسئلة الاختيار من متعدد 26 درجة، أما الأسئلة المقالية فعليها 4 درجات فقط، بإجمالى 30 درجة للمادة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الثانوية العامة هذا العام الدراسى 2022 - 2023، بشعبة الرياضيات إلى 98 ألفا و658 طالبا وطالبة.

وتعقد امتحانات المواد الأساسية بالثانوية العامة ورقيا بالكامل، وتنقسم الأسئلة إلى: 85% موضوعية بنظام "البابل شيت"، و15% مقالية، وتجرى بنظام "Open book"، إذ يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم يتضمن: المفاهيم، الخرائط، القوانين، وغيرها مما يحتاجه الطالب للاستغناء عن الحفظ والتركيز على فهم مخرجات التعلم، أما التصحيح فيكون إلكترونيا بالكامل سواء لأسئلة الاختيار من متعدد أو الأسئلة المقالية.

وانتهى الطلاب خلال يومى 12 و13 يونيو الجارى، من أداء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء، وهى مواد نجاح ورسوب، يترتب التغيب عنها دخول الطالب امتحان الدور الثانى.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو المقبل.