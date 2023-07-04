خالد عبدالغفار يتفقد مقر «100 يوم صحة» بقرية سنهور بالفيوم

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بتكثيف الأنشطة والندوات والحملات التوعوية الخاصة بتنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير كل الوسائل اللازمة، بهدف توفير الحماية والرعاية الصحية الشاملة للأسرة المصرية، لضمان استدامة تقديم الخدمة الصحية والعلاجية لجميع السيدات.





جاء ذلك خلال تفقد وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مقر حملة 100 يوم صحة، بقرية سنهور القبلية، التابعة لمركز سنورس، بمحافظة الفيوم، يرافقه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، بهدف متابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، بدأ جولته بتفقد السيارات والقوافل الطبية المتنقلة، واطمأن على التواجد الكامل لكل الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاسترايتجى للأدوية والمستلزمات الطبية، مشددًا على إجراء الصيانات الدورية للأجهزة الطبية المُدرجة ضمن الحملة، إضافة إلى اطمئنانه على تمركز سيارات الإسعاف وجاهزيتها، لتقديم الخدمات الإسعافية اللازمة.

وقال المتحدث الرسمى، إن الحملة تستهدف تقديم خدمات الفحوصات الطبية والدوائية المتطورة المختلفة لساكنى قرية سنهور والمناطق المجاورة، ضمن عدة مبادرات تشمل الفحوصات الطبية المبكرة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبى للمقبلين على الزواج.

كما أضاف أن الوزير تفقد السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لـ"دعم صحة المرأة"، للكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، مؤكدًا أهمية ودور فرق التواصل المجتمعى، المنوطة بنشر الوعى الصحى، وتكثيف الوعى لدى المواطن بأهداف ومجانية الحملة، وحثهم على أهمية الكشف المبكر والاطمئنان على أنفسهم، مشيدًا بالخدمات الطبية المقدمة من خلال الحملة، وانتظام الفرق الطبية على مدار عدد ساعات عمل الحملة، من 9 صباحًا حتى 9 مساءً.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالى المنتفعين بالخدمات الطبية للحملة بالمحافظة بلغ 18 ألفا و829 مواطنا من القرى والمناطق المجاورة لقرية سنهور، مشيراً إلى أهمية المقر الخاص بالحملة، نظرا لموقعه الجغرافى الذى يخدم عدد كبير من السكان، حيث وجه بضرورة إعداد تقرير دورى وعرضه عليه مباشرة بشكل يومى، للمتابعة وتقييم الأداء.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى بالوزارة، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف، والدكتور محمد نادى رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.