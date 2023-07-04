إزالة 76 مخالفة بناء على الأراضى الزراعية بالجيزة خلال العيد (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، نجاح أجهزة المحافظة فى تنفيذ الخطط التى تم وضعها لكل منها لاستقبال عيد الأضحى واستطاعت بالتنسيق المشترك والمتابعة المستمرة تقديم جميع الخدمات للمواطنين، والتصدى كذلك لجميع صور مخالفة القانون، خاصة خلال إجازة العيد.





كما أكد محافظ الجيزة، عقب متابعته وتقييمه لتقارير أداء أجهزة المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى، أنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة على مدار اليوم فى القرى والمراكز والأحياء والمدن للحفاظ على الشكل الجمالى وراحة المواطنين، مشيرا إلى أنه فى هذا الصدد، رفعت هيئة النظافة والتجميل 43 ألفا و628 طن من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة بينما قامت المراكز والمدن برفع 15 ألفا و53 طن ليصل إجمالى ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 58 ألفا و681 طن كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز بإزالة كل مظاهر الإهمال الممثلة فى الأسواق العشوائية والإشغالات التى كانت تعوق الطريق أمام حركة المواطنين.

وأشار راشد إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بملاحقة التعديات ورصدها على مدار الساعة، الأمر الذى أسفر عن منع وإزالة 76 مخالفة بناء فى المهد خلال إجازة العيد، بإجمالى مساحه 7259 م2، تمثلت فى إزالة تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وخارج الحيز العمرانى، مشددا بضرورة متابعة حالات الإزالة التى تمت بشكل دورى، ورصد والتصدى دون تهاون لأية تعديات على أراضى الدولة والرقعة الزراعية.

وذكر المحافظ أن مجازر المحافظة شهدت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لذبح الاضاحى والذى بلغ 6782 أضحية متنوعة بين أبقار، جاموس، ضأن، ماعز وجمال وذلك بزيادة كبيرة عن الأعوام الماضية مما يعكس وعى المواطنين لضمان إتمام عمليات ذبح نظيفة غير ملوثة للبيئة وأكثر أمانا على صحة المواطنين والتأكد من خلو اللحوم من أى مسببات مرضية من خلال الأطباء البيطريين المتواجدين بتلك المجازر.

وأضاف محافظ الجيزة أن الحملات المكبرة شملت ضبط 236 مخالفه ذبح خارج المجازر الحكومية وضبط أعمال جمع لجلود الأضاحى بدون الحصول على التراخيص اللازمة من مديرية الطب البيطرى مع تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار راشد إلى أن الجهود التموينية كان لها دورا مهما فى ضبط الأسواق والتأكد من سلامة السلع والمنتجات وتم ضبط 393 مخالفة تموينية فى مجال المخابز سواء لعدم الالتزام بالمواصفات والأوزان للخبز أو للغلق خلال إجازة عيد الأضحى، وتحرير 25 مخالفة فى مجال الأسواق والمحال العامة لعدم الاعلان عن الاسعار والبيع بأزيد من السعر المحدد، بالإضافة الى ضبط 326 بطاقة تموينية لصرف الدعم بحوزة أحد المخابز بمنشاة القناطر والصف مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

فى سياق متصل، أوضح محافظ الجيزة، أن غرفة العمليات تعاملت مع شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بالظواهر السلبية خلال إجازة العيد وتم توجيه كل شكوى إلى الجهة المختصة وسرعة التعامل معها، مؤكدا أنه تم توجيه حملات مستمرة على المواقف للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب على جميع خطوط سيارات الأجرة وعدم استغلال المواطنين.

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمحافظة، لما بذلوه من جهود فى تطبيق الخطط التى تم وضعها قبل العيد، والتى أوجبت إلغاء الإجازات والراحات للعمل على راحة وسلامة المواطنين، داعيا إلى مواصلة العمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على ما تحقق على أرض المحافظة من إنجازات ومشروعات قومية ضمن خطة الدولة.