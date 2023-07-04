محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة الأجزاء القابلة للسقوط من العقارات

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والجهات المختصة بإزالة الأجزاء المعلقة والقابلة للسقوط من العقارات، حرصاً على سلامة المواطنين والمارة والاستجابة الفورية والسريعة لأى شكوى تخص المواطن.





وقامت الإدارة المختصة بحى غرب بإزالة الأجزاء المعلقة والخطرة بثلاث عقارات، موضحا أن العقارات الثلاثة صادر لها قرارات إزالة وترميم من لجنة المنشات الآيلة للسقوط بالحى وتم رفع المخلفات والأنقاض الناتجة عن إزالة الأجزاء الخطرة من الشوارع وتيسير الحركة.

وفى سياق متصل، تلقى حى الجمرك بلاغا بسقوط أجزاء من أحد العقارات بشارع "العنانى" بدائرة الحى دون وقوع ضحايا أو حدوث إصابات.

وانتقل مسؤولو الحى على الفور وتبين أن العقار خال من السكان وصادر له قرار هدم وتم وضع طوق حديدى حول العقار لتأمين سلامه المارة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، شنت الأجهزة المعنية بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية حملات مكبرة؛ لإزالة حالات التعدى على الأراضى الزراعية والتصدى للتعديات فى المهد؛ تنفيذاً لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف، تحت إشراف الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وذكرت المديرية، فى بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم إزالة حالة تعد فى المهد؛ عبارة عن تشوينات وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 100 متر مربع تقريباً، بزمام جمعية الروضة الزراعية، التابعة لحى وسط الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ رقم 88 لسنة 2022.

وأضاف البيان أنه جرى كذلك إزالة حالة تعد فى المهد؛ عبارة عن تشوينات وأسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، على مساحة 150 متر مربع تقريباً، بزمام جمعية الزهراء الزراعية، التابعة لحى وسط الإسكندرية، وذلك تنفيذاً لقرار المحافظ رقم 88 لسنة 2022.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف.

جدير بالذكر أن محافظ الإسكندرية وجه بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد، وعدم التهاون مع أية مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.